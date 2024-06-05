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В Красноярске ввели карантин из-за паразитического растения повилика

Карантин ввели в районе ручья Лалетина.

Источник: Россельхознадзор

В Красноярске в районе ручья Лалетина ввели карантин из-за паразитического растения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Специалисты управления обнаружили там очаг повилики — паразитического растения. Этот сорняк снижает урожайность и ухудшает качество плодов.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения сорняка в Красноярске, на территории в 10 гектаров ввели карантинный фитосанитарный режим. На участке проведут работу по локализации и ликвидации травы.

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