В Красноярске ввели карантин из-за паразитического растения повилика

В Красноярске в районе ручья Лалетина ввели карантин из-за паразитического растения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Специалисты управления обнаружили там очаг повилики — паразитического растения. Этот сорняк снижает урожайность и ухудшает качество плодов.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения сорняка в Красноярске, на территории в 10 гектаров ввели карантинный фитосанитарный режим. На участке проведут работу по локализации и ликвидации травы.