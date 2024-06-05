Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме воды в реках. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
«В течение суток 6 и 7 июня местами в южной и восточной половинах края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с», — говорится в сообщении.
В зоне риска находятся Лабинский, Мостовский, Отрадненский и Апшеронский районы. Здесь ожидаются подъемы уровней воды в реках — местами с превышением неблагоприятных отметок.