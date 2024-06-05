«Спят на лужайке и громко кричат»: Табор кошмарит жителей спального района Краснодара

«Табор выселили из одной из съемных в микрорайоне квартир. Теперь они без жилья, все время проводят на центральной остановке и кошмарят людей. Дети обворовывают магазины. Сотрудников полиции, продавцы говорят, ждут по четыре часа. Один из мужчин ходит без футболки и кричит на свою жену, матерится. На все это смотрят наши дети. Охрана проводила с ними беседы, но в силу полномочий не может ничего сделать. А полицейские их не забирают», — жалуются жители спального района.