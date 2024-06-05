«Спят на лужайке и громко кричат»: Табор кошмарит жителей спального района Краснодара

Цыгане-бомжи кошмарят жителей ЖК «Губернский» в Краснодаре. Табор поселился на лужайке возле конечной остановки. Местные жители жалуются, что непрошенные гости пристают к прохожим, плюются, кричат, спят на лужайке и на лавочках. Кроме этого, в бешенстве владельцы ближайших магазинов. По их словам, наглецы каждый день воруют товар.
«Табор выселили из одной из съемных в микрорайоне квартир. Теперь они без жилья, все время проводят на центральной остановке и кошмарят людей. Дети обворовывают магазины. Сотрудников полиции, продавцы говорят, ждут по четыре часа. Один из мужчин ходит без футболки и кричит на свою жену, матерится. На все это смотрят наши дети. Охрана проводила с ними беседы, но в силу полномочий не может ничего сделать. А полицейские их не забирают», — жалуются жители спального района.
Местные жалуются, что их детям страшно — подвыпившие уличные гости спят не только на аллейках, но и прямо на детских площадках. Видео происходящего опубликовали в Сети. На кадрах видно, как один из представителей диаспоры расхаживает по территории автобусной остановки с голым пузом и кричит. А рядом на лавочках со всеми пожитками разместились другие члены семьи. Один из мужчин продает цветы, которые сорвал в одном из палисадников.
Следователи отреагировали на жалобы жителей спального района Краснодара. Председателем СК России затребовал доклад о ходе проверки по факту бездействия должностных лиц в связи с нарушением общественного порядка в ЖК.
«Местные жители жалуются на семью цыган, которая поселилась на лужайке одного из дворов. Они регулярно совершают противоправные деяния, в том числе в отношении местных жителей, нарушают общественный порядок. Также сообщается, что должностные лица уполномоченных органов никаких мер по пресечению сложившейся ситуации не принимают. По данному факту проводится процессуальная проверка», — сообщили в информационном центре Следкома России.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.