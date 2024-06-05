Гроза и град обрушатся на Самарскую область днем в среду

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС», днем в среду, 5 июня, местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15 — 20 м/с, возможен град. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Спасатели рекомендуют жителям региона не выходить на улицу при усилении ветра. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то на улице следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы.
Кратковременный дождь, грозу и град синоптики также прогнозируют и в четверг, 6 июня.