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Гроза и град обрушатся на Самарскую область днем в среду

Непогода сохранится до конца дня.

Сейчас в Вашингтоне: +22° 3 м/с 88% 758 мм рт. ст. +21°

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС», днем в среду, 5 июня, местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15 — 20 м/с, возможен град. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют жителям региона не выходить на улицу при усилении ветра. А если нет возможности переждать непогоду в помещении, то на улице следует держаться подальше от стен домов, с крыш которых ветер может сорвать шифер и другие кровельные материалы.

Кратковременный дождь, грозу и град синоптики также прогнозируют и в четверг, 6 июня.