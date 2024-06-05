Центр Омска останется без воды на сутки

В Центральном округе Омска 10 и 11 июня произойдет отключение воды. Ремонтные работы будут проходить на улицах 5-й Армии-Осоавиахимовская.
Воды не будет с 11:00 10 июня до 6:00 11 июня.
Под отключения попадают следующие адреса:
— улица 1-я Северная, 91, 95, 95в;
— улица 2-я Северная, 65;
— улица 3-я Северная, 123,123к1;
— улица 4-я Северная, 95, 104, 104к1;
— улица 5-я Северная, 106, 124;
— улица Герцена, 48 лит А, 50, 58, 69, 79, 85;
— улица 5 Армии, 64, 71;
— улица Осоавиахимовская, 36, 36а;
— улица Орджоникидзе, 83к1, 88, 90, 120;
— улица Тарская, 77а, 96, 109, 113.
Таке водоразборные колонки:
— улицы 2-я, 4-я, 5-я Северная — Осоавиахимовская;
— улица 5-й Армии — Осоавиахимовская, Тарская, Орджоникидзе;
— улица 6-я Северная — Тарская;
— частный сектор по улице Осоавиахимовская от улицы 5-й Северной до улицы 5-й Армии;
— частный сектор по улице 5-й Армии от улицы Осоавиахимовская до улицы Орджоникидзе;
— частный сектор по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Северная от улицы Орджоникидзе до улицы Тарской.
Ранее мы писали, что часть Октябрьского округа Омска останется без холодной воды 7 июня.