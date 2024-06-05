Три белорусских вуза вошли в топ-1500 лучших университетов мира

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Белорусский государственный университет занял 387-е место в одном из самых авторитетных рейтингов вузов мира QS, сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.
В прошлогодней версии ведущий университет Беларуси занимал такую же позицию. В рейтинг, который ранжирует 1503 высших учебных заведения в мире, попали еще два белорусских вуза: БНТУ представлен в группе 801−850, БГУИР — в группе 1201−1400.
Лидерами рейтинга стали американские и английские высшие школы: Массачусетский технологический институт, Имперский колледж Лондона и Оксфордский университет.
В прошлом году система QS World University Rankings поменяла методику оценивания деятельности вузов.
«Помимо количественных характеристик образовательного процесса, университеты стали рассматриваться с позиции влияния на формирование устойчивого мира», — отметили в БГУ.
В данный момент рейтинг включает в себя девять основных критериев:
- цитирование научных трудов сотрудников вуза;
- число студентов на одного преподавателя;
- доля студентов-иностранцев;
- доля иностранных преподавателей;
- результаты трудоустройства выпускников;
- результаты опроса работодателей;
- результаты опроса академических экспертов;
- международное научное сотрудничество;
- устойчивое развитие.
По ряду критериев Белгосуниверситет улучшил свои позиции. В категории «доля иностранных и преподавателей» он разместился на 250-м месте, поднявшись на 44 строчки. Также на 19 пунктов вуз вырос по показателю «академическая репутация».
Напомним, что рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE (Times Higher Education) входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых топов университетов. Всего в мире действует 15 глобальных рейтингов для классических вузов. БГУ присутствует в девяти из них.