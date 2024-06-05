Вашингтон
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три белорусских вуза вошли в топ-1500 лучших университетов мира

Лидерами рейтинга стали американские и английские высшие школы: Массачусетскийтехнологический институт, Имперский колледж Лондона и Оксфордский университет.

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Белорусский государственный университет занял 387-е место в одном из самых авторитетных рейтингов вузов мира QS, сообщили Sputnik в пресс-службе БГУ.

В прошлогодней версии ведущий университет Беларуси занимал такую же позицию. В рейтинг, который ранжирует 1503 высших учебных заведения в мире, попали еще два белорусских вуза: БНТУ представлен в группе 801−850, БГУИР — в группе 1201−1400.

Лидерами рейтинга стали американские и английские высшие школы: Массачусетский технологический институт, Имперский колледж Лондона и Оксфордский университет.

В прошлом году система QS World University Rankings поменяла методику оценивания деятельности вузов.

«Помимо количественных характеристик образовательного процесса, университеты стали рассматриваться с позиции влияния на формирование устойчивого мира», — отметили в БГУ.

В данный момент рейтинг включает в себя девять основных критериев:

  • цитирование научных трудов сотрудников вуза;
  • число студентов на одного преподавателя;
  • доля студентов-иностранцев;
  • доля иностранных преподавателей;
  • результаты трудоустройства выпускников;
  • результаты опроса работодателей;
  • результаты опроса академических экспертов;
  • международное научное сотрудничество;
  • устойчивое развитие.

По ряду критериев Белгосуниверситет улучшил свои позиции. В категории «доля иностранных и преподавателей» он разместился на 250-м месте, поднявшись на 44 строчки. Также на 19 пунктов вуз вырос по показателю «академическая репутация».

Напомним, что рейтинг QS вместе с Шанхайским и THE (Times Higher Education) входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых топов университетов. Всего в мире действует 15 глобальных рейтингов для классических вузов. БГУ присутствует в девяти из них.

образование
рейтинги