В Волгограде 18 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе и химии

Так, 12 одиннадцатиклассников блестяще написали литературу. Среди 100-балльников не только учащиеся престижных гимназий и лицеев, но и ребята из обычных сельских школ. Высший балл за литературу получили выпускники гимназий № 5 и № 17, лицеев № 5 и № 6, школ № 33 и «Поколение» в Волгограде, школы № 19 и лицея № 1 в Волжском, школы № 2 в Палласовке, школы № 2 в Суровикино и Уметовской школы Камышинского района.