В Волгограде 18 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе и химии

5 июня стали известны первые результаты ЕГЭ. Первыми российские школьники писали литературу и химию. В Волгоградской области эти экзамены на 100 баллов сдали 18 выпускников, сообщает региональный комитет образования, науки и молодёжной политики.
Так, 12 одиннадцатиклассников блестяще написали литературу. Среди 100-балльников не только учащиеся престижных гимназий и лицеев, но и ребята из обычных сельских школ. Высший балл за литературу получили выпускники гимназий № 5 и № 17, лицеев № 5 и № 6, школ № 33 и «Поколение» в Волгограде, школы № 19 и лицея № 1 в Волжском, школы № 2 в Палласовке, школы № 2 в Суровикино и Уметовской школы Камышинского района.
Радуются высшему баллу по химии сегодня выпускники школы № 5 и лицея № 9 Волгограда, школы № 2 Михайловки и школы № 31 города Петров Вал.
В этом году ребята сдают ЕГЭ с 23 мая по 5 июля, пока экзаменационная кампания проходит без громких скандалов и нарушений. Против выпускников только погода: в Волгограде страшная жара, школьников покидают силы еще на подходе к школам.