Первый концерт Платоновфеста-2024 собрал в Воронеже аншлаг

Музыкальная часть XIII Платоновского фестиваля стартовала с аншлага. 4 июня в театре оперы и балета выступила известная оперная дива Хибла Гермава, артистка вернулась в Воронеж срустя 11 лет — в 2013-м она участвовала в третьем Платоновфесте. Пару звезде составил тенор мирового уровня, приглашенный солист Мариинского театра Мигран Агаджанян. Артисты порадовали воронежцев шедеврами оперной классики. Это был беспроигрышный выбор.
Под аккомпанемент симфонического оркестра Воронежского концертного зала, которым управлял дирижер Большого театра Антон Гришанин, звезды исполнили фрагменты произведений Верди, Масканьи, Чилеа, Джордана, Пуччини, Сен-Санса. В этот вечер прозвучали арии из опер «Трубадур», «Отелло», «Адриана Лекуврер», «Андре Шенье», «Самсон и Далила», «Тоска», «Манон Леско». Воронежская публика восторженно встретила выступление артистов.
В дальнейшей музыкальной программе Платоновфеста в этом году несколько выступлений в концертных залах: 16 июня в ВКЗ симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии сыграет произведения Римского-Корсакова, Глазунова, Шостаковича, а 19 и 20 июня на площадке «1900» выступит оркестр громкоговорителей. И несколько опен-эйров. 8 июня у стен дворца Ольденбургских Леонардо Санчес и ансамбль Mi México querido сыграют мексиканскую программу. 23 июня на пирсе Петровской набережной выступят молодые российские команды, 29 мая в Белом колодце — музыканты из Ганы, Индонезии и Армении.