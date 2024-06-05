Первый концерт Платоновфеста-2024 собрал в Воронеже аншлаг

В дальнейшей музыкальной программе Платоновфеста в этом году несколько выступлений в концертных залах: 16 июня в ВКЗ симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии сыграет произведения Римского-Корсакова, Глазунова, Шостаковича, а 19 и 20 июня на площадке «1900» выступит оркестр громкоговорителей. И несколько опен-эйров. 8 июня у стен дворца Ольденбургских Леонардо Санчес и ансамбль Mi México querido сыграют мексиканскую программу. 23 июня на пирсе Петровской набережной выступят молодые российские команды, 29 мая в Белом колодце — музыканты из Ганы, Индонезии и Армении.