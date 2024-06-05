В новосибирский аэропорт наведалась прокуратура из-за задержки рейса

В новосибирском аэропорту Толмачево на десять часов задержали рейс. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сотрудники ведомства проведут на месте проверку.
— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг. Ожидали вылета 133 пассажира, включая 4 детей, — заявили в ведомстве.
Новосибирцы не смогли отправиться в Норильск вовремя из-за плохих погодных условий.
Напомним, недавно стало известно, что авиакомпанию «Сибирь» привлекли к административной ответственности за отказ от перевозки пассажиров. Организация теперь заплатит штраф.