В омском аэропорту с 4 июня введены дополнительные меры безопасности

В омском аэропорту объяснили, что ограничения вступили в силу с 4 июня 2024 года и касаются провоза в ручном багаже устройств, которыми можно нанести тяжкие телесные повреждения, и колюще-режущих предметов.
В связи с этим обстоятельством аэропорты внесли ограничения на перевозку в салоне воздушного судна штопоров, вязальных спиц, ртутных тонометров, ножниц с лезвием менее 60 мм, игл для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование), складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с лезвием менее 60 мм и ртутные барометры или манометры.
Ранее мы писали о том, что омичи смогут летать с пересадкой в Екатеринбурге в 18 городов России и зарубежья.