В омском аэропорту с 4 июня введены дополнительные меры безопасности

В связи с этим обстоятельством аэропорты внесли ограничения на перевозку в салоне воздушного судна штопоров, вязальных спиц, ртутных тонометров, ножниц с лезвием менее 60 мм, игл для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование), складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с лезвием менее 60 мм и ртутные барометры или манометры.