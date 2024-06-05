Памятник деревянного зодчества: домик Петра I в «Коломенском» отремонтируют

Домик Петра I расположен на проспекте Андропова (дом 39, строение 12). Это одноэтажное деревянное строение — единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору. Русские плотники и голландские корабельные мастера построили домик специально для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году. Император прожил в нем больше двух месяцев в ожидании повторной осады Архангельска. Затем постройку перенесли внутрь Новодвинской крепости и несколько раз перестраивали. В 1877 году она оказалась в Архангельске.