Памятник деревянного зодчества: домик Петра I в «Коломенском» отремонтируют

«Реставраторам предстоит расчистить деревянную поверхность стен фасадов от загрязнений, обработать специальными составами, отремонтировать деревянное крыльцо, привести в порядок кровлю. В интерьерах бережно разберут пол, заменят сгнившие деревянные элементы под внутренними стенами сруба, расчистят от загрязнений поверхности деревянных стен, балок, потолков, пола и архитектурных элементов, таких как дверные и оконные наличники, лавки», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Домик Петра I расположен на проспекте Андропова (дом 39, строение 12). Это одноэтажное деревянное строение — единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору. Русские плотники и голландские корабельные мастера построили домик специально для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году. Император прожил в нем больше двух месяцев в ожидании повторной осады Архангельска. Затем постройку перенесли внутрь Новодвинской крепости и несколько раз перестраивали. В 1877 году она оказалась в Архангельске.
К 1932 году домик обветшал, поэтому его собирались снести, но благодаря усилиям первого директора музея в Коломенском Петра Барановского он был спасен и в 1934 году перевезен в Москву.
В 1964-м, а затем и в 1978-м здание реставрировали. Работы проводили также в 2007—2008 годах. После последней полномасштабной научной реставрации обновилась и его музейная экспозиция.
В домике Петра I располагалась экспозиция «Строитель, плаватель, герой», которая включала подлинные предметы