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Памятник деревянного зодчества: домик Петра I в «Коломенском» отремонтируют

Деревянный домик Петра I в музее-заповеднике «Коломенское», объект культурного наследия федерального значения, отремонтируют. Проектная документация уже согласована. 3 июня в здании закрылась экспозиция, а уже в июле там начнется ремонт. Работы проведут за счет средств городского бюджета по поручению мэра Москвы.

«Реставраторам предстоит расчистить деревянную поверхность стен фасадов от загрязнений, обработать специальными составами, отремонтировать деревянное крыльцо, привести в порядок кровлю. В интерьерах бережно разберут пол, заменят сгнившие деревянные элементы под внутренними стенами сруба, расчистят от загрязнений поверхности деревянных стен, балок, потолков, пола и архитектурных элементов, таких как дверные и оконные наличники, лавки», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Домик Петра I расположен на проспекте Андропова (дом 39, строение 12). Это одноэтажное деревянное строение — единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору. Русские плотники и голландские корабельные мастера построили домик специально для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году. Император прожил в нем больше двух месяцев в ожидании повторной осады Архангельска. Затем постройку перенесли внутрь Новодвинской крепости и несколько раз перестраивали. В 1877 году она оказалась в Архангельске.

К 1932 году домик обветшал, поэтому его собирались снести, но благодаря усилиям первого директора музея в Коломенском Петра Барановского он был спасен и в 1934 году перевезен в Москву.

В 1964-м, а затем и в 1978-м здание реставрировали. Работы проводили также в 2007—2008 годах. После последней полномасштабной научной реставрации обновилась и его музейная экспозиция.

В домике Петра I располагалась экспозиция «Строитель, плаватель, герой», которая включала подлинные предметы XVI—XVII вв.еков. Посетители могли побывать в столовой, кабинете и почивальне императора и узнать, как европейские традиции повлияли на быт царского окружения и всего русского общества.

архитектура