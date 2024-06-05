Вспышку кори зарегистрировали в СКО

Корь в регионе начали регистрировать с марта прошлого года. За это время инфекцию лабораторно подтвердили у 554 человек. Из них 313 заболели уже с начала нынешнего года. В антилидерах оказался Петропавловск со 192 случаями. Среди районов Аккайынский — 27 случаев, им. Г. Мусрепова — 23, Кызылжарский, Тайыншинский и Есильский — 15, 14 и 10 заболевших, соответственно. В остальных районах зарегистрировали менее 10 человек с корью.