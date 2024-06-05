Участникам СВО рассказали об упрощенном порядке получения льгот в Крыму

В Крыму участникам специальной военной операции (СВО) положены все причитающиеся льготы еще до оформления удостоверения ветерана боевых действий. Об этом рассказал во время пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник.
«Чтобы ускорить этот процесс, в республиканском законодательстве прописано, что еще до получения удостоверения ветерана боевых действий человек может обратиться с заявлением, и мы предоставляем меры поддержки».
Он отметил, что это касается как льгот, предусмотренных федеральным законом «О ветеранах», так и региональных.
Так, например, для мобилизованных и тех, кто пошел служить в вооруженные силы по контракту, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. В случае ранения бойцу выплачивают от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, ветеранам положены льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Отмечается, что для получения выплат достаточно написать заявление. Его можно подать лично в министерство труда и соцзащиты или отправить по почте. Также это можно сделать через командование воинской части.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что добровольцы из других регионов России, ушедшие на СВО от Крыма, могут рассчитывать на выплаты от республики. Также он подчеркнул, что всем крымским военнослужащим должны оказывать всецелую поддержку и внимание.