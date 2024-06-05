Участникам СВО рассказали об упрощенном порядке получения льгот в Крыму

Так, например, для мобилизованных и тех, кто пошел служить в вооруженные силы по контракту, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. В случае ранения бойцу выплачивают от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, ветеранам положены льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.