Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов

«Вода в море в Феодосии +22 градуса, в Евпатории +21, в Севастополе +21, в Алуште +18, в Ялте +21. Азовское море прогрелось также до температуры +22 градуса, в Керченском проливе температура воды +21 градус».
Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе — 33,6 градусов. Это на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году.
До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.
«Завтра территорию полуострова пройдет малоконтрастный холодный фронтальный раздел, но он принесет нам облегчение. Если у нас температуры достигали +35 градусов, то с 6 числа и до конца недели выше +32 градусов не ожидается», — сказала Любецкая.
Днем в степных и предгорных районах Крыма столбики термометров поднимутся до отметок +31 и +32, а на побережье +27..+28 градусов.
«На следующей неделе снова температуры будут высокие: днем +29..+34, ночью +17…+22», — рассказала Татьяна Любецкая.
В начале недели температура воды в Черном море не превышала +20 градусов.