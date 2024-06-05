Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов

«Завтра территорию полуострова пройдет малоконтрастный холодный фронтальный раздел, но он принесет нам облегчение. Если у нас температуры достигали +35 градусов, то с 6 числа и до конца недели выше +32 градусов не ожидается», — сказала Любецкая.