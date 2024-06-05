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Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в Черном и Азовском морях продолжает расти. На полуострове зафиксирована рекордная жара за 49 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +21°

«Вода в море в Феодосии +22 градуса, в Евпатории +21, в Севастополе +21, в Алуште +18, в Ялте +21. Азовское море прогрелось также до температуры +22 градуса, в Керченском проливе температура воды +21 градус».

сообщила Татьяна Любецкая

Во вторник, 4 июня, по информации Гидрометцентра РК, был перекрыт абсолютный максимум температуры в Симферополе — 33,6 градусов. Это на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году.

До конца недели синоптики прогнозируют временное ослабление жары, северный ветер и отсутствие осадков.

«Завтра территорию полуострова пройдет малоконтрастный холодный фронтальный раздел, но он принесет нам облегчение. Если у нас температуры достигали +35 градусов, то с 6 числа и до конца недели выше +32 градусов не ожидается», — сказала Любецкая.

Днем в степных и предгорных районах Крыма столбики термометров поднимутся до отметок +31 и +32, а на побережье +27..+28 градусов.

«На следующей неделе снова температуры будут высокие: днем +29..+34, ночью +17…+22», — рассказала Татьяна Любецкая.

В начале недели температура воды в Черном море не превышала +20 градусов.