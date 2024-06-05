В Распадской ввели в эксплуатацию сразу шесть именных самосвалов

Впервые в Распадской угольной компании (РУК) вышли на линию сразу шесть именных карьерных самосвалов, названных в честь известных бригадиров-шахтеров. Карьерные самосвалы получили имена бригадиров очистных и проходческих бригад: Героев Социалистического Труда Владимира Девятко, Петра Фролова, Владимира Кравченко, Ивана Сизых, Героя Кузбасса Николая Титова и полного кавалера ордена Трудовой Славы Сергея Сизых.
Проект реализован совместно с компанией «БЕЛАЗ» с целью отметить заслуги горняков, которые внесли значительный вклад в развитие горнодобывающей отрасли, и познакомить молодое поколение с великими именами.
В торжественном запуске именных самосвалов участвовали руководители Распадской угольной компании, компании «БЕЛАЗ-24», работники разрезов «Распадский» и «Коксовый», а также водительские экипажи, которые будут управлять новой техникой. Водителям вручили свидетельства о вводе именных машин в эксплуатацию и торжественные наряды. Руководители компаний поздравили коллективы разрезов и перерезали символическую красную ленту в честь официального вывода машин на линию.
Именные самосвалы грузоподъемностью 130 и 220 тонн будут задействованы в перевозке горной массы и добытого угля на разрезах «Распадский» и «Коксовый». Машины оснащены современными бортовыми системами и различными опциями: контроля давления в шинах, автоматического пожаротушения, кругового видеообзора, датчиками контроля загрузки кузова и расхода топлива, сигнализации приближения к высоковольтной линии, кондиционерно-отопительным блоком и другими. Сегодня на разрезах Распадской угольной компании в производственном процессе задействованы около 100 автосамосвалов компании «БЕЛАЗ» различной грузоподъемности.
Проект по присвоению имен выдающихся людей и дат знаменательных событий карьерным самосвалам БелАЗ на горнодобывающих предприятиях стартовал в 2020 году. На разрезе «Коксовый» уже работает именной самосвал, названный в честь ветерана Распадской угольной компании, дважды Героя Социалистического Труда Егора Дроздецкого.
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