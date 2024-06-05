В Распадской ввели в эксплуатацию сразу шесть именных самосвалов

Именные самосвалы грузоподъемностью 130 и 220 тонн будут задействованы в перевозке горной массы и добытого угля на разрезах «Распадский» и «Коксовый». Машины оснащены современными бортовыми системами и различными опциями: контроля давления в шинах, автоматического пожаротушения, кругового видеообзора, датчиками контроля загрузки кузова и расхода топлива, сигнализации приближения к высоковольтной линии, кондиционерно-отопительным блоком и другими. Сегодня на разрезах Распадской угольной компании в производственном процессе задействованы около 100 автосамосвалов компании «БЕЛАЗ» различной грузоподъемности.