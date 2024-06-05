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До +27°С и дожди прогнозируются в Беларуси 6 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 6 июня прогнозируются дожди и до 27 градусов тепла. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Вашингтоне: +22° 3 м/с 88% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов тепла, а днем будет колебаться от плюс 20 градусов по северо-западу до плюс 27 градусов по юго-востоку.