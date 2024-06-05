Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

В Доме семейных традиций «Кристиан» рассказали, что проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем 10−12 месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей.