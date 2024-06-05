Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

«Кристиан» специализируется на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в их экспозиции, а также представлена в альбоме на стенде.
Как рассказал РИА Новости представитель компании, это исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами.
В Доме семейных традиций «Кристиан» рассказали, что проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем 10−12 месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей.
ПМЭФ проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.