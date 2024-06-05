В «Пулково» рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ

«Срок таможенного контроля делегатов, прилетающих на ПМЭФ-2024, не превышает минуты. К утру 5 июня пулковские таможенники провели контроль в отношении участников из 24 иностранных государств. Самые представительные делегации у Катара (девять человек) и Омана (восемь человек)», — говорится в сообщении.
Для участников Петербургского экономического форума создана временная зона таможенного контроля в VIP-терминале аэропорта «Пулково». Ею могут воспользоваться делегаты, прилетающие в Петербург на чартерных самолетах.
«Помимо создания временной зоны таможенного контроля, дополнительно развернуто четыре автоматизированных рабочих места в “Пулково-2” и “Пулково-3” для оформления воздушных судов, а количество проверяющих инспекторов в дежурных сменах значительно увеличено», — добавил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, слова которого приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.