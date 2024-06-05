В «Пулково» рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ

«Срок таможенного контроля делегатов, прилетающих на ПМЭФ-2024, не превышает минуты. К утру 5 июня пулковские таможенники провели контроль в отношении участников из 24 иностранных государств. Самые представительные делегации у Катара (девять человек) и Омана (восемь человек)», — говорится в сообщении.