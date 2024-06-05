«Так много, что аж кусты шевелятся»: полчища крыс облюбовали центр Новосибирска

— Дело еще не только в наличии корма, но и в укрытии. Крысы и мыши живут в городах под нагромождениями цементных плит или строительного мусора в подвале зданий. В данном случае — под мусорными контейнерами. Там тепло, и это хорошее место для выведения потомства. Плодятся крысы несколько раз в год, часто и помногу, — объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.