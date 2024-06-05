«Так много, что аж кусты шевелятся»: полчища крыс облюбовали центр Новосибирска

В центре Новосибирска появилась целое крысиное гнездо. Грызуны облюбовали площадку возле дома № 33 по Красному проспекту. Они бесстрашно бегают по задворкам и, кажется, живут в свое удовольствие.
На «экскурсию» в крысиное логово сходила наш корреспондент. Стаю появление человека ничуть не испугало.
Местные жители рассказывают, что для крыс ничего не помеха: ни люди, ни кошки с собаками, ни шумные машины. А их «так много, что аж кусты шевелятся».
На крыс жалуются во многих микрорайонах. Грызунов видели на улице Трудовой, в микрорайоне «Европейский берег», на Карла Маркса, на Затулинке, улице Дуси Ковальчук и Сибирской. Жалобы объединяет то, что везде крысы живут возле переполненных баков, откуда мусор не вывозится по несколько дней.
— Я их регулярно встречаю, а в центре — особенно. На Трудовой улице в прошлом году крыс много было.
— Мыши людей шугаются, а крысам все по боку. Бездомных кошек меньше стало, вот они и наплодились, — пишут в соцсетях.
ПОЧЕМУ КРЫСЫ ЗАВЕЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ И КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ.
К сожалению, это проблема всех мегаполисов. Крысы, как и остальные животные, стремятся к местам, богатым едой, причем чтобы еда эта попадала им в зубы как можно легче. И особенно их тянет к помойкам не во дворах, а возле заведений общепита.
— Возможная причина появления грызунов на территории — наличие соответствующей кормовой базы, а также не проведение владельцами территорий мероприятий по дератизации. Согласно СанПиН, владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации (уничтожению крыс), — сообщает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
УВИДЕЛИ КРЫСУ? СНИМИТЕ НА КАМЕРУ!
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что, если во дворе появились крысы, а управляющая компания бездействует, на проверку им нужно прислать фото через личный кабинет на сайте. К фото надо указать адрес, где заметили вредителей.
— Дело еще не только в наличии корма, но и в укрытии. Крысы и мыши живут в городах под нагромождениями цементных плит или строительного мусора в подвале зданий. В данном случае — под мусорными контейнерами. Там тепло, и это хорошее место для выведения потомства. Плодятся крысы несколько раз в год, часто и помногу, — объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.