Вашингтон
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прокуратура занялась ситуацией с электросамокатами

Ведомство выступило с правотворческой инициативой упорядочивания использования средств индивидуальной мобильности в местах массового пребывания граждан.

Прокуратура Волгограда зафиксировала, что с увеличением количества средств индивидуальной мобильности возросло и число ДТП с их участием. Только в прошлом году было зафиксировано 19 ДТП с участием электросамокатов, в 1 из них погиб ребенок, 19 получили ранения, в их числе — 7 несовершеннолетних.

При этом в муниципальной правовой базе нет нормативного акта, который бы регламентировал порядок использования электросамокатов. В связи с этим в адрес главы Волгограда направлен проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград».

Он предусматривает установление требований к местам стоянки средств индивидуальной мобильности, формированию зон ограничений скорости и зон запрета их эксплуатации.

Предполагается, что такие изменения будут способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и формированию комфортной городской среды.

Прокуратура