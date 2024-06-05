В Волгограде прокуратура занялась ситуацией с электросамокатами

Прокуратура Волгограда зафиксировала, что с увеличением количества средств индивидуальной мобильности возросло и число ДТП с их участием. Только в прошлом году было зафиксировано 19 ДТП с участием электросамокатов, в 1 из них погиб ребенок, 19 получили ранения, в их числе — 7 несовершеннолетних.
При этом в муниципальной правовой базе нет нормативного акта, который бы регламентировал порядок использования электросамокатов. В связи с этим в адрес главы Волгограда направлен проект постановления «О порядке размещения и использования средств индивидуальной мобильности в границах городского округа город-герой Волгоград».
Он предусматривает установление требований к местам стоянки средств индивидуальной мобильности, формированию зон ограничений скорости и зон запрета их эксплуатации.
Предполагается, что такие изменения будут способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и формированию комфортной городской среды.