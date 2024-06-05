В Волгограде прокуратура занялась ситуацией с электросамокатами

Прокуратура Волгограда зафиксировала, что с увеличением количества средств индивидуальной мобильности возросло и число ДТП с их участием. Только в прошлом году было зафиксировано 19 ДТП с участием электросамокатов, в 1 из них погиб ребенок, 19 получили ранения, в их числе — 7 несовершеннолетних.