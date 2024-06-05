Врач рассказал, где в Минске можно сделать прививку от клещевого энцефалита

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Вакцинация от клещевого энцефалита обязательна для лиц, профессионально работающих в лесу, но она доступна и для населения, заявил во время пресс-конференции главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин.
«В отношении населения она (вакцина-Sputnik) менее распространена, только в последнее время стала приобретать популярность. Но она доступна», — подчеркнул Вельгин.
По его словам, в Минске прививку от клещевого энцефалита делают в центре вакцинопрофилактики на базе городской детской инфекционной клинической больницы.
«Туда можно позвонить и узнать о наличии в стране вакцины», — порекомендовал инфекционист.
Кроме этого, вакцину можно заказать в центральных районных поликлиниках. Также многие частные медицинские центры делают прививки, добавил Вельгин.
Он также отметил, что в стране имеются вакцины российского и европейского (обычно австрийского) производства, они немного отличаются по составу. Главный внештатный инфекционист также обратил внимание, что различают западный и восточный энцефалит, последний протекает более тяжело.
«Раньше мы обычно рекомендовали вакцинацию людям, которые идут на сплавы, куда-нибудь в Тайгу, именно в Россию, там, где именно восточный клещевой энцефалит. Он вызывает тяжелые последствия — пациенты могут попадать на искусственную вентиляцию легких и даже летальные исходы могут быть», — сказал Вельгин.
Каждый год в стране фиксируется около 200 случаев клещевого энцефалита, свыше 2 тысяч -Лайм-боррелиоза. Ежегодно за помощью к медикам в Беларуси обращается около 50 тысяч человек, которые пострадали от клещей.