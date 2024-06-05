Врач рассказал, где в Минске можно сделать прививку от клещевого энцефалита

«Раньше мы обычно рекомендовали вакцинацию людям, которые идут на сплавы, куда-нибудь в Тайгу, именно в Россию, там, где именно восточный клещевой энцефалит. Он вызывает тяжелые последствия — пациенты могут попадать на искусственную вентиляцию легких и даже летальные исходы могут быть», — сказал Вельгин.