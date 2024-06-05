В Пермском крае 26 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

«На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского. Еще четверо одиннадцатиклассников из Перми и Кудымкара без ошибок написали географию. Стобалльниками по литературе стали три школьника из Перми и два из Чайковского», — сообщает региональное Минобразования.