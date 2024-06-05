В Пермском крае 26 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

Количество стобалльников по первым трём экзаменам в Пермском крае составило 26 человек, сообщает краевое Министерство образования.
Первые результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и химии стали известны 5 июня. По данным ведомства, результаты в диапазоне от 81 до 100 баллов набрали 392 жителя Прикамья. Количество стобалльников составило 26. Всего эти экзамены выбрали 2,5 тысячи выпускников.
«На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились 17 выпускников из Перми, Березников, Чайковского и Юго-Камского. Еще четверо одиннадцатиклассников из Перми и Кудымкара без ошибок написали географию. Стобалльниками по литературе стали три школьника из Перми и два из Чайковского», — сообщает региональное Минобразования.
В ведомстве напомнили, что подать апелляцию школьники могут до 10 июня. На пересдачу экзаменов они смогут прийти в «президентские» дни — 4 и 5 июля. В этом случае их первоначальный результат аннулируется.