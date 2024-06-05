Жители Тараклии обратились к Илану Шору с просьбой о надбавке к пенсиям

Ранее официальный Кишинев блокировал счета, на которые приходили средства для пенсионеров. Тем не менее, Шор и блок «Победа» нашли выход не оставлять людей в нищете. Благодаря поддержке российских партнеров — Промсвязьбанка и НКО «Евразия» — пенсионеры в Гагаузии уже два месяца получают надбавку. И сейчас число заявок на участие в программе растет. Люди открывают счета в российской системе МИР и получают обещанную помощь.