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Жители Тараклии обратились к Илану Шору с просьбой о надбавке к пенсиям

Поскольку многие находятся за чертой бедности, они просят оказать материальную помощь в виде ежемесячной надбавки.

Источник: Комсомольская правда

В своем обращении к лидеру политического блока «Победа», члену попечительского совета НКО «Евразия» Илану Шору примар Тараклии Вячеслав Лупов сообщил о бедственном положении молдавских пенсионеров. Поскольку многие находятся за чертой бедности, они просят оказать материальную помощь в виде ежемесячной надбавки.

Подобная программа уже работает в Гагаузии — выплаты в размере 2000 леев получили более 25 тысяч пенсионеров и госслужащих автономии. Напомним, что минимальная пенсия в Молдове составляет 2700 леев, и эта помощь стала для людей большим подспорьем.

Ранее официальный Кишинев блокировал счета, на которые приходили средства для пенсионеров. Тем не менее, Шор и блок «Победа» нашли выход не оставлять людей в нищете. Благодаря поддержке российских партнеров — Промсвязьбанка и НКО «Евразия» — пенсионеры в Гагаузии уже два месяца получают надбавку. И сейчас число заявок на участие в программе растет. Люди открывают счета в российской системе МИР и получают обещанную помощь.

Шор заявлял, что совместно с НКО «Евразия» работает над вопросом о расширении мер поддержки для пенсионеров и бюджетников, а также об увеличении числа регионов Молдовы, которым будет оказана эта поддержка.