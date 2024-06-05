«Пушкин — наше всё». Программа в честь 225-летия со дня рождения классика

Самарская публичная библиотека, на базе которой открыт региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург), с 12.00 до 14.00 на пешеходной зоне улицы Ленинградской проведет интерактивную программу «Зарисовки к Пушкину», с 13.30 совместно с Самарским Пушкинским обществом в зале библиотеки и библиотечном дворике — презентацию нового сборника «Я Вас любил…», литературно-музыкальную гостиную, а вечером организует финал городского конкурса «На неведомых дорожках» и лекцию доктора исторических наук Зои Кобозевой о живописцах пушкинской поры. (16+).