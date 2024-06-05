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В Прикамье до конца недели проведут кратковременное отключение телерадиовещания

В зону отключения сигналов попали 10 населенных пунктов Пермского края.

В Пермском крае с 3 по 7 июня проводят кратковременное отключение теле- и радиовещания. На антенно-мачтовых сооружениях, антенно-фидерных устройствах, электросиловом и прочем оборудовании 10 населенных пунктов пройдут проверки.

В РТРС пояснили, что специалисты компании выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей приемного спутникового и передающего оборудования.

Кратковременные отключения проведут:

— 4—6 июня с 10:00 до 17:00 в Березниках приостановят трансляцию цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналоговых телепрограмм «Суббота» и «Солнце», радиопрограмм «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Звезда ФМ», «Навигатор — Дорожное радио»;

— 5 июня с 1100 до 17:00 в Гайнах (РТСР-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 6 июня с 09:00 до 18:00 в Егве (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 7 июня с 1100 до 17:00 в Ишимово (РТРС-1, РТРС-2);

— 4—5 июня в Куеде с 09:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2);

— 3—7 июня с 09:00 до 17:00 в Новоильинском (РТРС-1, РТРС-2);

— 6—7 июня м 09:00 до 17:00 в Осе (РТРС-1, РТРС-2);

— 6 июня с 11:00 до 17:00 в Чермозе (РТРС-1, РТРС-2).

В Большой Соснове и Воскресенском работы завершили 4 июня.

Во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.