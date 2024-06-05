В Омске открыли всего 4 пляжа

Речь идёт о пляжах «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». Эти пляжи прошли все проверки и готовы принимать гостей. «Первомайский» пляж пока закрыт для отдыха, ведь уровень Иртыша ещё не достаточно низкий.