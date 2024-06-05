В Омске открыли всего 4 пляжа

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что в Омске готовы к открытию всего 4 пляжа.
Речь идёт о пляжах «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». Эти пляжи прошли все проверки и готовы принимать гостей. «Первомайский» пляж пока закрыт для отдыха, ведь уровень Иртыша ещё не достаточно низкий.
Сообщается, что в комиссию, которая проверяет пляжи, вошли сотрудники полиции, УБХБ, Роспотребнадзора и департамента природного хозяйства.
Ранее мы сообщали, что администрация Омска составила список запрещённых для купания мест, где отсутствуют условия для безопасного отдыха. Все эти места обозначены знаками специальными знаками «Купаться запрещено».