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В Омске открыли всего 4 пляжа

Ещё один пляж не готов к открытию.

Источник: администрация Омска

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что в Омске готовы к открытию всего 4 пляжа.

Речь идёт о пляжах «Кировский», «Советский», «Центральный-1» и «Центральный-2». Эти пляжи прошли все проверки и готовы принимать гостей. «Первомайский» пляж пока закрыт для отдыха, ведь уровень Иртыша ещё не достаточно низкий.

Сообщается, что в комиссию, которая проверяет пляжи, вошли сотрудники полиции, УБХБ, Роспотребнадзора и департамента природного хозяйства.

Ранее мы сообщали, что администрация Омска составила список запрещённых для купания мест, где отсутствуют условия для безопасного отдыха. Все эти места обозначены знаками специальными знаками «Купаться запрещено».

туризм и отдых