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В Крыму стартовал сбор урожая черешни

Собрано уже 72 тонны ягоды.

Источник: Комсомольская правда

В садах Крыма начали собирать черешню. Как сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, в этом году планируется собрать урожай черешни на 536 гектарах.

«По состоянию на 30 мая 2024 года в Республике Крым собрано порядка 72 тонн черешни с площади 34,5 га (6,4 процента от планируемой)», — приводит слова Зарединовой пресс-служба регионального минсельхоза.

В прошлом году крымские фермеры собрали 1722 тонны черешни. Наибольшие площади садов этой ягоды сосредоточены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.

сельское хозяйство