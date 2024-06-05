В Крыму стартовал сбор урожая черешни

В садах Крыма начали собирать черешню. Как сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова, в этом году планируется собрать урожай черешни на 536 гектарах.
«По состоянию на 30 мая 2024 года в Республике Крым собрано порядка 72 тонн черешни с площади 34,5 га (6,4 процента от планируемой)», — приводит слова Зарединовой пресс-служба регионального минсельхоза.
В прошлом году крымские фермеры собрали 1722 тонны черешни. Наибольшие площади садов этой ягоды сосредоточены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Симферопольском районах.