Из-за геополитической ситуации отложили проект поезда Уфа-Казань до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги (КЖД).
Как пояснили в пресс-службе корпоративных коммуникаций, рассмотрение запуска поезда Уфа-Казань возобновят к 2027 году. Представители КЖД добавили, что проект является одним из перспективных.
В настоящее время основной парк вагонов задействован в перевозках на северные и южные направления в рамках государственных задач. А предварительный маршрут между столицами Татарстана и Башкортостана уже разработан. Он пройдет через Бугульму, Набережные Челны, Алнаши и Агрыз, сообщает РБК Татарстан.
Напомним, анонсированный еще в начале февраля 2022 года скоростной поезд Уфа — Казань уже переносили на 2023 год. Тогда причиной была недоработка проекта.
Тем временем в Сорочинске идут работы по благоустройству парка «Озерки», а самарские ученые начали готовить уникальные зерновые батончики.