Из-за геополитической ситуации отложили проект поезда Уфа-Казань

В настоящее время основной парк вагонов задействован в перевозках на северные и южные направления в рамках государственных задач. А предварительный маршрут между столицами Татарстана и Башкортостана уже разработан. Он пройдет через Бугульму, Набережные Челны, Алнаши и Агрыз, сообщает РБК Татарстан.