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Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках

НОВОСИБИРСК, 5 июня, ФедералПресс. В ближайшие несколько дней в Новосибирской области столбики уличных термометров опустятся до минусовых температур. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В ближайшие два дня в ночное время сильно похолодает. На юге западной Сибири, в том числе в Новосибирской области и в южных районах Красноярского края столбики термометров опустятся до −2 градусов. Кроме того, 7 июня, в центре Красноярского края синоптики прогнозируют сильные дожди, а ветер усилится до 20 м/с. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приангарье.

Роман Вильфанд уточнил, что на Урале сохранится прохладная погода, ожидаются сильные дожди, град, а ветер, как сообщает ТАСС, усилится до 25 м/с.

Напомним, что на Иркутскую область надвигается ураган.