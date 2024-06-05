Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках

В ближайшие два дня в ночное время сильно похолодает. На юге западной Сибири, в том числе в Новосибирской области и в южных районах Красноярского края столбики термометров опустятся до −2 градусов. Кроме того, 7 июня, в центре Красноярского края синоптики прогнозируют сильные дожди, а ветер усилится до 20 м/с. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приангарье.
Роман Вильфанд уточнил, что на Урале сохранится прохладная погода, ожидаются сильные дожди, град, а ветер, как сообщает ТАСС, усилится до 25 м/с.
Напомним, что на Иркутскую область надвигается ураган.