Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках

В ближайшие два дня в ночное время сильно похолодает. На юге западной Сибири, в том числе в Новосибирской области и в южных районах Красноярского края столбики термометров опустятся до −2 градусов. Кроме того, 7 июня, в центре Красноярского края синоптики прогнозируют сильные дожди, а ветер усилится до 20 м/с. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приангарье.