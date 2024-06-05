В Казани простились с экс-министром печати Татарстана Шамилем Хамматовым

«Тогда все мальчишки грезили авиацией и космосом. КАИ был “пупом земли”, и Шамиль Шамсиевич пытался туда поступить, проучился там несколько лет, однако вихрь журналистики все же забрал его к себе. Он был талантливым журналистом, и на этажах этого здания мы не раз пересекались, когда я работала корреспондентом. Но я его запомнила, прежде всего, как министра печати», — рассказала председатель Комиссии Государственного Совета РТ по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова.