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В Петербурге увеличат штрафы за неоплаченный проезд по ЗСД

Правительство Санкт-Петербурга планирует внести поправки в городской КоАП, которые увеличат штрафы для автомобилистов за проезд без оплаты по Западному скоростному диаметру, стало известно «Ъ».

Источник: Коммерсантъ

Глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что поправки уже подготовлены и будут внесены после согласования с губернатором. Для физических лиц штраф составит 3 тыс. руб., для юридических — 30 тыс. руб. Взимать штрафы поручат комитету по транспорту.

Изменения в городской КоАП связаны с изменением федерального законодательства: с 1 сентября штрафы за проезд без оплаты по платным трассам в размере от 1,5 до 5 тыс. руб. останутся только на федеральных дорогах, а на региональных вводится собственная система наказаний нарушителей.

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