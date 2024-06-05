В Петербурге увеличат штрафы за неоплаченный проезд по ЗСД

Изменения в городской КоАП связаны с изменением федерального законодательства: с 1 сентября штрафы за проезд без оплаты по платным трассам в размере от 1,5 до 5 тыс. руб. останутся только на федеральных дорогах, а на региональных вводится собственная система наказаний нарушителей.