В Петербурге увеличат штрафы за неоплаченный проезд по ЗСД

Глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев сообщил, что поправки уже подготовлены и будут внесены после согласования с губернатором. Для физических лиц штраф составит 3 тыс. руб., для юридических — 30 тыс. руб. Взимать штрафы поручат комитету по транспорту.
Изменения в городской КоАП связаны с изменением федерального законодательства: с 1 сентября штрафы за проезд без оплаты по платным трассам в размере от 1,5 до 5 тыс. руб. останутся только на федеральных дорогах, а на региональных вводится собственная система наказаний нарушителей.