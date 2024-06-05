Мобилизованных в Кузбассе освободят от транспортного налога до конца СВО

Кузбасские депутаты приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», которые освободят от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции.
«В Кузбассе участники СВО, мобилизованные или заключившие контракты до конца 2023 года, на три года освобождаются от уплаты транспортного налога. Теперь льгота будет действовать до тех пор, пока гражданин находится на СВО. Льготой смогут воспользоваться кузбассовцы, которые заключили контракты или были призваны на военную службу по мобилизации после 31 декабря 2023 года», — рассказал первый заместитель председателя правительства Кузбасса Игорь Малахов.
Для кузбассовцев, которые стали участниками СВО с этого года, льгота будет действовать с двух налоговых периодов, предшествующих году заключения контракта или призыва, и заканчивая годом, в котором завершено участие в СВО.
Для заключивших контракты или призванных по мобилизации до конца 2023 года, льготу предоставят с 2021 года и до года, в котором участие в СВО завершится, но не менее чем за 2021−2023 годы.
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