Мобилизованных в Кузбассе освободят от транспортного налога до конца СВО

«В Кузбассе участники СВО, мобилизованные или заключившие контракты до конца 2023 года, на три года освобождаются от уплаты транспортного налога. Теперь льгота будет действовать до тех пор, пока гражданин находится на СВО. Льготой смогут воспользоваться кузбассовцы, которые заключили контракты или были призваны на военную службу по мобилизации после 31 декабря 2023 года», — рассказал первый заместитель председателя правительства Кузбасса Игорь Малахов.