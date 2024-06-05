Полярное сияние в начале лета: в Крыму вновь может вспыхнуть необычное свечение

— Нужно учитывать, что Солнце нечасто меняет свою активность. Это происходит раз в 11 лет, поэтому не каждый цикл похож по мощности на предыдущий, — отмечает астроном. — При этом в мае полярное сияние было намного мощнее, чем предполагалось. Его можно было заметить даже далеко на юге в Африки. Сияния повторятся, но не в ближайшие дни, так как активная область дает вспышки меньшей мощности. Чтобы они долетели до Крыма, нужны совсем мощные всплески и желательно, несколько штук подряд.