Полярное сияние в начале лета: в Крыму вновь может вспыхнуть необычное свечение

В середине мая крымчан удивило необычное для южного региона явление. В один момент небо над полуостровом окрасилось в кроваво-красный цвет и переливалось разными красками из-за полярного сияния. Но спустя месяц подобное может снова повториться. Об этом КП-Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Не так давно на Солнце произошло несколько мощных вспышек. Эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупреждали о цикле геомагнитных возмущений, из-за которых многие жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и слабость. По словам Назарова, из-за повышенной активности на Солнце в скором времени северные сияния в Крыму могут повториться вновь, но с меньшей силой.
— Нужно учитывать, что Солнце нечасто меняет свою активность. Это происходит раз в 11 лет, поэтому не каждый цикл похож по мощности на предыдущий, — отмечает астроном. — При этом в мае полярное сияние было намного мощнее, чем предполагалось. Его можно было заметить даже далеко на юге в Африки. Сияния повторятся, но не в ближайшие дни, так как активная область дает вспышки меньшей мощности. Чтобы они долетели до Крыма, нужны совсем мощные всплески и желательно, несколько штук подряд.
Главной причиной возникновения подобного северного сияния на юге научный сотрудник объяснил определенным положением Земли. Когда на Солнце происходит целая серия вспышек классов М и Х, большая часть происходит с выбросами, которые направляются в сторону нашей планеты. Именно поэтому возникает высокая вероятность полярных сияний даже в южных широтах.
— Ближайшее свечение будет очень слабым для крымчан. Но те, кто находится в Питере и Мурманске, смогут увидеть яркие всплески на Солнце и полярное свечение. Возможно, на полуострове мы будем его наблюдать в июне.
Напомним, в начале мая многих крымчан удивило странное свечение в небе над полуостровом. Яркое пятно отчетливо было видно из разных уголков Крыма около 23:00 по московскому времени 2 числа. Свечение в небе возникло из-за работы двигателей третьей ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в Калифорнии.