Два Новосибирских вуза включены в топ лучших университетов мира

Всего в рейтинг вошли 47 университетов России. Среди российских вузов лучшим стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он оказался на 94 строчке. Следующий за ним — МГТУ имени Н. Э. Баумана на 298 месте. Третий — РУДН имени Патриса Лумумбы на 316 месте. Далее идет университет СПбГУ (365), КФУ (401), НИУ ВШЭ (410) и ТГУ (431).