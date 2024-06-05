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Жителей Казани в июне ждет короткая рабочая неделя

Это связано с празднованием Дня России.

Источник: VK

В июне жителей Казани ждет дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В текущем году эта дата выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем согласно производственному календарю.

Кроме того, в преддверии праздника, согласно ч. 1 ст. 95 Трудового кодекса России, рабочий день 11 июня сократится на один час.

Напомним, в связи с жаркой погодой Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня, если температура в помещении достигает определенных значений.

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