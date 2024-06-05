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«Человек-легенда»: в Омске ушёл из жизни учитель английского языка

Администрация лицея № 74 сообщила о том, что после продолжительной болезни скончался учитель английского языка Борис Коноплёв. Ему было 64 года.

Источник: пресс-служба администрации Омска

В лицее отмечают, что он проработал более 30 лет. Коллеги высоко ценили его за прямолинейность, доброту и ум, а ученики — за профессионализм и юмор. Он был патриотом, очень эрудированным человеком, знал несколько иностранных языков. Коллеги называют его человеком-легендой. Педагог награждён Почётной грамотой департамента образования администрации города Омска.

Сообщается, что прощание с Борисом Коноплёвым состоится 7 июня в 15:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Орджоникидзе, 289.

Редакция портала Om1.ru выражает соболезнования родным и близким Бориса Коноплёва.
Ранее мы писали о том, что не стало одного из старейших преподавателей Омской медицинской академии Аллы Петуховой.