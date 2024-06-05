По Башкирии прошли ливни и град. Прогноз синоптиков оправдался — в некоторых районах республики град побил урожай.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, огромные грозовые тучи накрыли сначала Чишминский район, а потом и Уфу. Горожане отмечали сильный ливень, а в микрорайоне Затон и ближайших селах — Михайловке и Суровке прошел град. При этом градинки были размером с горох.
Куда больший размер ледяных камней с неба обрушился на Салават. Жители города сообщают, что град размером с орех помял машины и повредил грядки на огородах. Также у одной машины пробило в нескольких местах лобовое стекло.