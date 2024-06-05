По Башкирии прошли ливни и град

Как сообщают очевидцы в соцсетях, огромные грозовые тучи накрыли сначала Чишминский район, а потом и Уфу. Горожане отмечали сильный ливень, а в микрорайоне Затон и ближайших селах — Михайловке и Суровке прошел град. При этом градинки были размером с горох.