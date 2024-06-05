В Ростове на вещевом рынке прошел рейд по проверке мигрантов

По итогам проверок на территории рынка было выявлено 18 натурализованных гражданин, не вставших на воинский учет. Все они направили в военные комиссариаты. Кроме того, 16 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания в нашей стране, за нарушение срока обращения за выдачей патента и за уклонение от выдворения с территории РФ. Сотрудники правоохранительных органов выявили гражданина, который заподозрен в организации незаконной миграции.