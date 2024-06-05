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В Ростове на вещевом рынке прошел рейд по проверке мигрантов

В ходе рейдовых мероприятий на одном из вещевых рынков Ростова сотрудники правоохранительных органов проверили около 200 человек, среди которых были иностранцы, а также лица, недавно получившие гражданство Российской Федерации, сообщает Военное следственное управление СК РФ по Южному военному округу.

По итогам проверок на территории рынка было выявлено 18 натурализованных гражданин, не вставших на воинский учет. Все они направили в военные комиссариаты. Кроме того, 16 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания в нашей стране, за нарушение срока обращения за выдачей патента и за уклонение от выдворения с территории РФ. Сотрудники правоохранительных органов выявили гражданина, который заподозрен в организации незаконной миграции.

С начала текущего года на территории Ростовской области на воинский учет поставлено свыше 300 натурализованных граждан. Контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации заключили 23 человека, недавно получивших гражданство, и 12 иностранцев.