Жительница Волгоградской области рассказала о сдаче ЕГЭ по химии на 100 баллов

Химия традиционно сложна для выпускников, этот необязательный предмет выбирают лишь те, кто уверен в своих силах, и те, кому он нужен для поступления в вузы. В этом году 100 баллов по ЕГЭ получили 6 учеников, в том числе Анна Аладьева, выпускница 11-го класса школы № 2 города Михайловки. С таким результатом она надеется стать студенткой одного из волгоградских вузов.