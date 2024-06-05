Жительница Волгоградской области рассказала о сдаче ЕГЭ по химии на 100 баллов

Химия традиционно сложна для выпускников, этот необязательный предмет выбирают лишь те, кто уверен в своих силах, и те, кому он нужен для поступления в вузы. В этом году 100 баллов по ЕГЭ получили 6 учеников, в том числе Анна Аладьева, выпускница 11-го класса школы № 2 города Михайловки. С таким результатом она надеется стать студенткой одного из волгоградских вузов.
«Подготовка была тяжелой, особенно сложно было в последнюю неделю перед экзаменом, когда нужно все повторить, — рассказала Анна. — Мне помогала поддержка учителей, а также родителей, бабушки и дедушки».
Девушка отметила большой вклад в подготовку к госэкзаменам своих педагогов — Натальи Сергеевны Макаровой и Алевтины Григорьевны Севостьяновой.
Анна Аладьева не только хорошо учится, но и увлекается плаванием, рисованием, в детстве окончила школу искусств.
Напомним, сегодня стали известны результаты ЕГЭ-2024 по литературе и химии. На 100 баллов написали сразу 18 ребят — это выпускники школ Волгограда, Волжского, Михайловки и, что особенно отрадно, учебных заведений Суровикинского, Камышинского, Палласовского, Ленинского и Еланского районов.
Экзаменационная кампания этого года проходит в штатном режиме. По всем вопросам, связанным с ее проведением, родители и выпускники могут обращаться по телефону 8 (8442) 606−607.