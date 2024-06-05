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На Дону объявили чрезвычайную пожароопасность 5 июня

Чрезвычайную пожароопасность объявили на Дону.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +21°

Об этом сообщили в ДПЧС по Ростовской области.

В отдельных муниципалитетах 5 и 6 июня ожидается пожароопасность 5-го класса. В северо-западных, северо-восточных, центральных, южных и юго-восточных районах, а также в Приазовье возросла вероятность возникновения крупных пожаров.

В это время важно быть особенно бдительными. Нельзя оставлять непотушенные мангалы после пикника, бросать окурки и спички, а также выжигать сухую траву и камыш. Соблюдение этих правил позволит избежать серьезных происшествий.

Напомним, в Тарасовском районе произошло два крупных лесных пожара. Первый вспыхнул 31 мая, а второй на следующий день.