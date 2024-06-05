В Симферополе на три дня перекроют переулок Смежный

В Симферополе на трое суток перекроют движение на участке переулка Смежного от улицы Фрунзе до улицы Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Симферополе на трое суток перекроют движение на участке переулка Смежного от улицы Фрунзе до улицы Тургенева.
Ограничения будут действовать с шести утра 6 июня до шести утра 9 июня. Жителей и гостей крымской столицы просят заранее планировать свой маршрут по городу.
Напомним, сегодня в Симферополе перекрыт участок улицы Долгоруковской от улицы Толстого до улицы Павленко.