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В Симферополе на три дня перекроют переулок Смежный

Ограничения будут действовать с шести утра 6 июня до шести утра 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе на трое суток перекроют движение на участке переулка Смежного от улицы Фрунзе до улицы Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Симферополе на трое суток перекроют движение на участке переулка Смежного от улицы Фрунзе до улицы Тургенева.

Ограничения будут действовать с шести утра 6 июня до шести утра 9 июня. Жителей и гостей крымской столицы просят заранее планировать свой маршрут по городу.

Напомним, сегодня в Симферополе перекрыт участок улицы Долгоруковской от улицы Толстого до улицы Павленко.