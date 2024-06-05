В мэрии Пионерского рассказали, каким будет новый городской променад

Новое вело-пешеходное пространство протянется до автомобильной парковки. «Территорию от стоянки до порта не трогаем. Это принципиально: чтобы не забирать пляж у города, люди уже полюбили. Если променад пройдёт, другая совсем инфраструктура», — говорит Шибаев.