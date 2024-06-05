В мэрии Пионерского рассказали, каким будет новый городской променад

Променад в Пионерском будут реконструировать от резиденции почти до порта, но часть пляжа застраивать не станут. Об этом «Клопс» рассказал глава администрации Леонид Шибаев.
Новое вело-пешеходное пространство протянется до автомобильной парковки. «Территорию от стоянки до порта не трогаем. Это принципиально: чтобы не забирать пляж у города, люди уже полюбили. Если променад пройдёт, другая совсем инфраструктура», — говорит Шибаев.
Ещё один променад должен прийти к порту со стороны Светлогорска. Он закончится в основании северного мола. «Таким образом, через территорию порта будет и пешеходная, и велодоступность», — отметил Шибаев.
В городе, наконец, получится замкнуть и велодорожку проекта «От косы до косы». Сейчас спортсмены часть пути вынуждены ехать вдоль проезжей части.
В прошлом году местные жители возмутились, что из-за велодорожки на нескольких улицах Пионерского планировали ввести одностороннее движение. Власти от затеи в итоге отказались и приняли велодорожку как есть.