Над свердловским городом пролетят беспилотники

Над свердловским городом Каменском-Уральским будут летать беспилотники. Это связано с аэрофотосъемками города. Об этом сообщает издание KU66.RU.
Съемка необходима для подготовки цифровых картографических материалов. Отмечается, что мероприятия пройдут при содействии муниципалитета в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».
Информацию о проведении аэрофотосъемки подтвердили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.
Ранее на Свердловскую область надвигались дроны из Перми. О беспилотниках информация появилась вечером 3 апреля 2024 года. Выяснилось, что они не представляют никакой опасности для уральцев. Беспилотные устройства были запущены с целью отслеживания паводков.