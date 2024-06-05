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Над свердловским городом пролетят беспилотники

Над Камсенком-Уральском будут летать беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

Над свердловским городом Каменском-Уральским будут летать беспилотники. Это связано с аэрофотосъемками города. Об этом сообщает издание KU66.RU.

Съемка необходима для подготовки цифровых картографических материалов. Отмечается, что мероприятия пройдут при содействии муниципалитета в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

Информацию о проведении аэрофотосъемки подтвердили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Ранее на Свердловскую область надвигались дроны из Перми. О беспилотниках информация появилась вечером 3 апреля 2024 года. Выяснилось, что они не представляют никакой опасности для уральцев. Беспилотные устройства были запущены с целью отслеживания паводков.