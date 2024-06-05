Над свердловским городом пролетят беспилотники

Ранее на Свердловскую область надвигались дроны из Перми. О беспилотниках информация появилась вечером 3 апреля 2024 года. Выяснилось, что они не представляют никакой опасности для уральцев. Беспилотные устройства были запущены с целью отслеживания паводков.