Умерла известный самарский журналист Оксана Тихомирова

В среду, 5 июня 2024 года, скоропостижно скончалась талантливый самарский журналист Оксана Тихомирова. Она ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Союза журналистов России.
Оксана Тихомирова начала свой профессиональный путь в 1988 году. Она была членом Союза журналистов России. За годы своей карьеры она работала в таких изданиях, как «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», а также была главным редактором «Самарской газеты». Ее материалы публиковали в журнале «Первый», «Свежей газете. Культура» и СМИ города Тольятти.
Кроме того, Оксана Тихомирова организовывала и вела круглые столы, посвященные системе помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Она также была инициатором образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Самаре» для детей с аутизмом.
— В последние два года Оксана тяжело болела, но, даже находясь на лечении в больнице, продолжала писать, вести общественную деятельность. Светлая память, — отметили представители Союза журналистов.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Тихомировой.