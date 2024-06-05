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Умерла известный самарский журналист Оксана Тихомирова

Член Союза журналистов России ушла из жизни в возрасте 55 лет.

В среду, 5 июня 2024 года, скоропостижно скончалась талантливый самарский журналист Оксана Тихомирова. Она ушла из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного отделения Союза журналистов России.

Оксана Тихомирова начала свой профессиональный путь в 1988 году. Она была членом Союза журналистов России. За годы своей карьеры она работала в таких изданиях, как «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», а также была главным редактором «Самарской газеты». Ее материалы публиковали в журнале «Первый», «Свежей газете. Культура» и СМИ города Тольятти.

Кроме того, Оксана Тихомирова организовывала и вела круглые столы, посвященные системе помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Она также была инициатором образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Самаре» для детей с аутизмом.

— В последние два года Оксана тяжело болела, но, даже находясь на лечении в больнице, продолжала писать, вести общественную деятельность. Светлая память, — отметили представители Союза журналистов.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Тихомировой.