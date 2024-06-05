Умерла известный самарский журналист Оксана Тихомирова

Оксана Тихомирова начала свой профессиональный путь в 1988 году. Она была членом Союза журналистов России. За годы своей карьеры она работала в таких изданиях, как «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», а также была главным редактором «Самарской газеты». Ее материалы публиковали в журнале «Первый», «Свежей газете. Культура» и СМИ города Тольятти.