В середине лета в центре Воронежа установят большой экран для трансляции матчей «Факела»

На Адмиралтейской площади на Петровской набережной в середине лета появится большой экран. На нем будут транслировать матчи «Факела» в новом сезон Премьер-лиги. Об этом сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов на планерке в мэрии Воронежа.
По словам Харитонова, объявлен конкурс на установку и монтаж экрана в фан-зоне. Видимо, она будет располагаться примерно там же, как и в 2018 году, когда транслировали матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в России.
Установить экран планируют к середине июля. С тем расчетом, чтобы не опоздать к началу чемпионата Премьер-лиги, который стартует 20 июля. Необходимость дополнительной возможности просмотра обусловлена тем, что на новом стадионе «Факела» на улице Маршака максимальная вместимость составляет всего лишь 10 тысяч зрителей. Очевидно, что желающих активно поболеть за любимую команду в Воронеже значительно больше.
Кстати, у стадиона «Факел» сейчас проходит благоустройство прилегающего нему сквера. По словам руководителя управы Советского района Олега Копытина, все работы идут по графику, уже начали мощение плитки. Несмотря на это, мэр Вадим Кстенин поручил взять обновление сквера у стадиона на особый контроль. Он поручил при необходимости усилить бригады рабочих, так как без этого график выдержать будет очень сложно.