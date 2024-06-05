В середине лета в центре Воронежа установят большой экран для трансляции матчей «Факела»

Кстати, у стадиона «Факел» сейчас проходит благоустройство прилегающего нему сквера. По словам руководителя управы Советского района Олега Копытина, все работы идут по графику, уже начали мощение плитки. Несмотря на это, мэр Вадим Кстенин поручил взять обновление сквера у стадиона на особый контроль. Он поручил при необходимости усилить бригады рабочих, так как без этого график выдержать будет очень сложно.