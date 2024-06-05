В России создадут памятку для иностранных туристов

«Мы видим необходимость информирования иностранных граждан о российской культурной, национальной и нормативно-правовой специфике во время пребывания в нашей стране. Ценности в каждой стране разные и каждое государство защищает своих граждан от распространения тех символов, которые считает угрозой или оскорблением. Главное в этом контексте — не допустить проблем с законом у гостей нашей страны. В этой связи мы подготовим для зарубежных и российских туроператоров специальную брошюру», — рассказала Максутова.