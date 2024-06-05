В России создадут памятку для иностранных туристов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Как сообщили РИА Новости ранее в среду в Тверском суде Москвы, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии. Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что он в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди.
«Мы видим необходимость информирования иностранных граждан о российской культурной, национальной и нормативно-правовой специфике во время пребывания в нашей стране. Ценности в каждой стране разные и каждое государство защищает своих граждан от распространения тех символов, которые считает угрозой или оскорблением. Главное в этом контексте — не допустить проблем с законом у гостей нашей страны. В этой связи мы подготовим для зарубежных и российских туроператоров специальную брошюру», — рассказала Максутова.
Она отметила, что брошюра будет включать общие рекомендации на иностранных языках по дресс-коду, особенностям российского законодательства. «В частности, внимание иностранных гостей будет обращено на дресс-код и правила поведения в общественных местах, соблюдение мер безопасности, базовые принципы коммуникации с представителями российских органов власти. Также будет приведен список запрещенных организаций, символики и литературы, в том числе признанных экстремистскими в России», — сказала она.
Отмечается, что руководство также будет содержать подробный перечень предметов, запрещенных к провозу на территорию РФ и вывозу, информацию об ограничениях на ввоз иностранной валюты без декларирования.