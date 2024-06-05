Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Грозы ожидаются местами по Нижегородской области 5 и 6 июня, сообщает пресс-служба филиала «Нижновэнерго» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.
Энергетики филиала осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. К оперативному реагированию готовы 287 бригад: 932 специалиста и 398 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.
В филиале работает оперативный Штаб. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8−800−220−0−220.