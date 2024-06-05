Депутат Ахмадинуров направил в мэрию Уфы запрос из-за скандала с Бузовой

Напомним, пользователи соцсетей назвали выступление Бузовой «голой вечеринкой-2». Изначально ее сценический образ раскритиковал Рустем Ахмадинуров, заявив, что выходить на сцену в таком виде в День защиты детей недопустимо. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично присутствовал на празднике, момент его общения с Бузовой попал на видео. Градоначальник назвал певицу «творческой и креативной» и признался, что ему понравилось ее выступление. Позже в мэрии заявили, что фестиваль был коммерческий, а наряды и программа не согласовывались с администрацией города. В Госдуме после произошедшего подняли вопрос о введении дресс-кода для артистов.