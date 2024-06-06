В Перми продолжаются рейды по сносу НТО

«В Ленинском районе проходит демонтаж нестационарных торговых объектов, самовольно размещенных на участках, находящихся в муниципальной собственности. Произведена оклейка требования о добровольном демонтаже объектов», — говорится в сообщении. Если собственники НТО самостоятельно не снесут постройки, это сделают принудительно.