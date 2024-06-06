В Перми продолжаются рейды по сносу НТО

В Перми киоски в районе Центрального рынка признали незаконно размещенными. Администрация Ленинского района просит собственников снести ларьки добровольно. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
«В Ленинском районе проходит демонтаж нестационарных торговых объектов, самовольно размещенных на участках, находящихся в муниципальной собственности. Произведена оклейка требования о добровольном демонтаже объектов», — говорится в сообщении. Если собственники НТО самостоятельно не снесут постройки, это сделают принудительно.
На сегодняшний день сотрудниками администрации Ленинского района выявлено 17 НТО, 14 из которых демонтировано добровольно.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Перми в прошлом году демонтировали более 600 незаконно установленных нестационарных торговых точек — павильонов, киосков, контейнеров.