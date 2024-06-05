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Гроза и шквалистый ветер накроют Воронежскую область 6 июня

При этом в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

По данным воронежского Гидрометцентра, завтра, 6 июня, по области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Правда, часть муниципалитетов грозы и ветер обойдут стороной. Какие именно, сказать сложно.

При этом в нашем регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

— При ландшафтных пожарах такой ветер молниеносно распространяет огонь на значительной территории, — предупредили спасатели.

В МЧС напомнили, что на территории области категорически запрещено разведение костров.