Гроза и шквалистый ветер накроют Воронежскую область 6 июня

По данным воронежского Гидрометцентра, завтра, 6 июня, по области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Правда, часть муниципалитетов грозы и ветер обойдут стороной. Какие именно, сказать сложно.
При этом в нашем регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.
— При ландшафтных пожарах такой ветер молниеносно распространяет огонь на значительной территории, — предупредили спасатели.
В МЧС напомнили, что на территории области категорически запрещено разведение костров.